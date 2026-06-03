Washington Federal Aktie

Washington Federal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

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Investmentbeispiel 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Washington Federal von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Washington Federal-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Washington Federal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Washington Federal-Aktie bei 28,84 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Washington Federal-Aktie investierten, hätten nun 34,674 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Washington Federal-Aktie auf 35,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 225,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,57 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Washington Federal zuletzt 2,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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