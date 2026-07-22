NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Washington Federal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Washington Federal-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Washington Federal-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Washington Federal-Aktie an diesem Tag bei 25,04 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 399,361 Washington Federal-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 808,31 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Anteils am 21.07.2026 auf 37,08 USD belief. Mit einer Performance von +48,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at