NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Washington Federal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Washington Federal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,71 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,483 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,93 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 14.04.2026 auf 32,71 USD belief. Mit einer Performance von +13,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Washington Federal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at