Washington Federal Aktie

Washington Federal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

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Washington Federal-Anlage unter der Lupe 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Washington Federal-Investment gewesen.

Am 29.07.2025 wurden Washington Federal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Anteile betrug an diesem Tag 29,64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,374 Washington Federal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Washington Federal-Papiers auf 36,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,82 USD wert. Mit einer Performance von +23,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Washington Federal belief sich jüngst auf 2,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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