NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde die Washington Federal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,937 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 33,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,02 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Washington Federal belief sich zuletzt auf 2,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at