Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Lohnende Washington Federal-Anlage?
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Washington Federal von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Anteile betrug an diesem Tag 30,68 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Washington Federal-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,595 Washington Federal-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 921,12 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 7,89 Prozent gleich.
Washington Federal war somit zuletzt am Markt 2,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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