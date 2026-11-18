So viel hätten Anleger mit einem frühen Washington Federal-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Anteile betrug an diesem Tag 30,68 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Washington Federal-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,595 Washington Federal-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 921,12 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 7,89 Prozent gleich.

Washington Federal war somit zuletzt am Markt 2,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at