NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Washington Federal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Washington Federal-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Washington Federal-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,268 Washington Federal-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 29,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,79 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Washington Federal zuletzt 2,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at