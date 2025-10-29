NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Washington Federal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Washington Federal eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Washington Federal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 38,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,927 Washington Federal-Aktien im Depot. Die gehaltenen Washington Federal-Aktien wären am 28.10.2025 772,36 USD wert, da der Schlussstand 29,79 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,76 Prozent eingebüßt.

Washington Federal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at