NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in WD-40-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit WD-40-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die WD-40-Anteile bei 105,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,948 WD-40-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 214,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 102,88 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte WD-40 einen Börsenwert von 2,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at