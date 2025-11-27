NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in WD-40-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem WD-40-Papier statt. Zum Handelsende standen WD-40-Anteile an diesem Tag bei 100,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,930 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (197,03 USD), wäre die Investition nun 1 956,60 USD wert. Damit wäre die Investition 95,66 Prozent mehr wert.

WD-40 war somit zuletzt am Markt 2,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at