WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Lukrative WD-40-Investition?
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem WD-40-Papier statt. Zum Handelsende standen WD-40-Anteile an diesem Tag bei 100,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,930 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (197,03 USD), wäre die Investition nun 1 956,60 USD wert. Damit wäre die Investition 95,66 Prozent mehr wert.
WD-40 war somit zuletzt am Markt 2,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
