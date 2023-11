NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in WD-40-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.11.2022 wurde das WD-40-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die WD-40-Aktie an diesem Tag bei 160,31 USD. Bei einem WD-40-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,238 WD-40-Aktien. Die gehaltenen WD-40-Papiere wären am 08.11.2023 1 357,81 USD wert, da der Schlussstand 217,67 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,78 Prozent.

Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

