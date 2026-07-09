WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Performance im Blick
|
09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der WD-40-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 118,65 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 84,282 WD-40-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 246,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 782,98 USD wert. Mit einer Performance von +107,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war WD-40 zuletzt 3,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WD-40 Co.
|
18:01
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.07.26
|Ausblick: WD-40 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.07.26