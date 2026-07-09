NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in WD-40 gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der WD-40-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 118,65 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 84,282 WD-40-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 246,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 782,98 USD wert. Mit einer Performance von +107,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war WD-40 zuletzt 3,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at