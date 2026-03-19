NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in WD-40-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der WD-40-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,72 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,283 WD-40-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 2 037,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 219,45 USD belief. Das entspricht einem Plus von 103,72 Prozent.

WD-40 war somit zuletzt am Markt 2,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at