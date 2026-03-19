WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Lukrative WD-40-Anlage?
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der WD-40-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,72 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,283 WD-40-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 2 037,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 219,45 USD belief. Das entspricht einem Plus von 103,72 Prozent.
WD-40 war somit zuletzt am Markt 2,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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