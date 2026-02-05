WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Profitable WD-40-Investition?
05.02.2026
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades WD-40-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die WD-40-Aktie 181,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,511 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 343,99 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 04.02.2026 auf 243,88 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,40 Prozent.
WD-40 war somit zuletzt am Markt 3,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
