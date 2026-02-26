WD-40 Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem WD-40-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 238,54 USD. Bei einem WD-40-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,192 WD-40-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 245,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 030,10 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,01 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete WD-40 eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
