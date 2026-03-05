NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätte eine Investition in WD-40 von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der WD-40-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 172,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 57,820 WD-40-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 127,78 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 04.03.2026 auf 244,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,28 Prozent vermehrt.

Insgesamt war WD-40 zuletzt 3,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at