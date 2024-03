NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätte eine Investition in WD-40 von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in WD-40-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden WD-40-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die WD-40-Aktie an diesem Tag 176,26 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,567 WD-40-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,17 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 13.03.2024 auf 254,12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 44,17 Prozent vermehrt.

Der WD-40-Wert an der Börse wurde auf 3,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at