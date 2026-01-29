WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Investment im Blick
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätte eine Investition in WD-40 von vor einem Jahr gekostet
Am 29.01.2025 wurden WD-40-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der WD-40-Aktie betrug an diesem Tag 232,61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,430 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 219,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,23 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,77 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war WD-40 zuletzt 2,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
