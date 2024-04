NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WD-40-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das WD-40-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 71,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 139,082 WD-40-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 197,50 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 17.04.2024 auf 231,50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 221,97 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für WD-40 eine Börsenbewertung in Höhe von 3,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at