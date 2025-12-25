WD-40 Aktie

WD-40 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878588 / ISIN: US9292361071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in WD-40-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades WD-40-Anteilen via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des WD-40-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 99,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in WD-40-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,301 WD-40-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 204,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 550,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,51 Prozent gesteigert.

Am Markt war WD-40 jüngst 2,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WD-40 Co.mehr Nachrichten