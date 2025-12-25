NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 10 Jahren verdient

WD-40 Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Trades WD-40-Anteilen via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des WD-40-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 99,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in WD-40-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,301 WD-40-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 204,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 550,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,51 Prozent gesteigert.
Am Markt war WD-40 jüngst 2,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
