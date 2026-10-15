NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in WD-40-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

WD-40-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren WD-40-Anteile 201,10 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,973 WD-40-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 015,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,54 Prozent gesteigert.

WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at