WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Lohnender WD-40-Einstieg?
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 5 Jahren verloren
Am 09.04.2021 wurde das WD-40-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das WD-40-Papier bei 280,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die WD-40-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,571 WD-40-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.04.2026 783,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 219,32 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 783,09 USD, was einer negativen Performance von 21,69 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von WD-40 bezifferte sich zuletzt auf 2,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WD-40 Co.
Analysen zu WD-40 Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WD-40 Co.
|188,00
|-0,69%