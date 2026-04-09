NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren WD-40-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.04.2021 wurde das WD-40-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das WD-40-Papier bei 280,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die WD-40-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,571 WD-40-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.04.2026 783,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 219,32 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 783,09 USD, was einer negativen Performance von 21,69 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von WD-40 bezifferte sich zuletzt auf 2,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at