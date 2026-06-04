WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Profitable WD-40-Anlage?
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 5 Jahren verloren
Das WD-40-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 244,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,409 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen WD-40-Aktien wären am 03.06.2026 81,21 USD wert, da der Schlussstand 198,55 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,79 Prozent.
WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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