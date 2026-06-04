NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in WD-40 eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das WD-40-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 244,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,409 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen WD-40-Aktien wären am 03.06.2026 81,21 USD wert, da der Schlussstand 198,55 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,79 Prozent.

WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at