WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Performance
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die WD-40-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 233,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, befänden sich nun 0,429 WD-40-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen WD-40-Anteile wären am 26.08.2026 92,95 USD wert, da der Schlussstand 216,58 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 7,05 Prozent.
Zuletzt ergab sich für WD-40 eine Börsenbewertung in Höhe von 2,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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