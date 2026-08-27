NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in WD-40 eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die WD-40-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 233,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, befänden sich nun 0,429 WD-40-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen WD-40-Anteile wären am 26.08.2026 92,95 USD wert, da der Schlussstand 216,58 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 7,05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für WD-40 eine Börsenbewertung in Höhe von 2,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at