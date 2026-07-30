WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Investment im Blick
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden WD-40-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 242,99 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die WD-40-Aktie investiert hat, hat nun 41,154 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 152,64 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 29.07.2026 auf 222,40 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8,47 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von WD-40 belief sich zuletzt auf 3,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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