WD-40 Aktie

WD-40 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878588 / ISIN: US9292361071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
WD-40-Investment im Blick 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen WD-40-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden WD-40-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 242,99 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die WD-40-Aktie investiert hat, hat nun 41,154 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 152,64 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 29.07.2026 auf 222,40 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8,47 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von WD-40 belief sich zuletzt auf 3,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WD-40 Co.

mehr Nachrichten