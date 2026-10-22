WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Frühes Investment
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der WD-40-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 218,03 USD. Bei einem WD-40-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,865 WD-40-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 8 831,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,68 Prozent.
Der Marktwert von WD-40 betrug jüngst 2,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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