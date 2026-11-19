Wer vor Jahren in WD-40 eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die WD-40-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 230,31 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,434 WD-40-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (222,03 USD), wäre die Investition nun 96,40 USD wert. Mit einer Performance von -3,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von WD-40 bezifferte sich zuletzt auf 2,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at