WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Langfristige Performance
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte eine WD-40-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die WD-40-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 230,31 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,434 WD-40-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (222,03 USD), wäre die Investition nun 96,40 USD wert. Mit einer Performance von -3,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von WD-40 bezifferte sich zuletzt auf 2,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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