NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Werner Enterprises eingebracht

Am 02.08.2022 wurde das Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41,94 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 238,436 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.08.2023 auf 46,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 056,27 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 11 056,27 USD, was einer positiven Performance von 10,56 Prozent entspricht.

Der Werner Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at