NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werner Enterprises-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,29 USD. Bei einem Werner Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 366,435 Werner Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 34,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 652,99 USD wert. Das entspricht einem Plus von 26,53 Prozent.

Werner Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at