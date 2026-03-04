Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Langfristige Performance
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen
Werner Enterprises-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,29 USD. Bei einem Werner Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 366,435 Werner Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 34,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 652,99 USD wert. Das entspricht einem Plus von 26,53 Prozent.
Werner Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.
Analysen zu Werner Enterprises Inc.
