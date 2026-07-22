Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Werner Enterprises-Investmentbeispiel 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Werner Enterprises-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,588 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.07.2026 1 872,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,29 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 87,21 Prozent vermehrt.

Werner Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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