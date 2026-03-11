Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Profitable Werner Enterprises-Anlage?
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Werner Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Werner Enterprises-Papier bei 30,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,277 Werner Enterprises-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 31,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,00 Prozent.
Insgesamt war Werner Enterprises zuletzt 1,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!