NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Werner Enterprises-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Werner Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Werner Enterprises-Papier bei 30,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,277 Werner Enterprises-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 31,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,00 Prozent.

Insgesamt war Werner Enterprises zuletzt 1,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at