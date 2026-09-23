NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,495 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 34,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 304,46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 30,45 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Werner Enterprises bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at