NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Werner Enterprises-Papier statt. Zum Handelsende standen Werner Enterprises-Anteile an diesem Tag bei 28,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,075 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers auf 43,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 529,64 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +52,96 Prozent.

Werner Enterprises wurde am Markt mit 2,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at