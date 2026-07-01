Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Lohnende Werner Enterprises-Investition?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Werner Enterprises-Papier statt. Zum Handelsende standen Werner Enterprises-Anteile an diesem Tag bei 28,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,075 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers auf 43,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 529,64 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +52,96 Prozent.
Werner Enterprises wurde am Markt mit 2,62 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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