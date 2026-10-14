NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Werner Enterprises-Anteile bei 22,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, befänden sich nun 43,687 Werner Enterprises-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Werner Enterprises-Anteile wären am 13.10.2026 1 406,73 USD wert, da der Schlussstand 32,20 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,67 Prozent gesteigert.

Werner Enterprises wurde am Markt mit 1,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at