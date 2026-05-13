NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Werner Enterprises-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Werner Enterprises-Papier 45,56 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,195 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,89 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Papiers am 12.05.2026 auf 34,12 USD belief. Mit einer Performance von -25,11 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Werner Enterprises betrug jüngst 2,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at