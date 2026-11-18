Vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.11.2025 wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Werner Enterprises-Anteile bei 23,76 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 4,209 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 27,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,18 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 114,18 USD entspricht einer Performance von +14,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Werner Enterprises einen Börsenwert von 1,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at