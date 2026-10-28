NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Werner Enterprises-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,750 Werner Enterprises-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 80,80 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Papiers am 27.10.2026 auf 29,38 USD belief. Das entspricht einem Minus von 19,20 Prozent.

Der Werner Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 1,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at