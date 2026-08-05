NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Werner Enterprises-Anteile bei 45,71 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 2,188 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Werner Enterprises-Aktien wären am 04.08.2026 83,81 USD wert, da der Schlussstand 38,31 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,19 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Werner Enterprises jüngst 2,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at