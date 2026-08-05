Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Profitable Werner Enterprises-Anlage?
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Werner Enterprises-Anteile bei 45,71 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 2,188 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Werner Enterprises-Aktien wären am 04.08.2026 83,81 USD wert, da der Schlussstand 38,31 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,19 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Werner Enterprises jüngst 2,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.
Analysen zu Werner Enterprises Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Werner Enterprises Inc.
|32,20
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.