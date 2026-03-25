NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 25.03.2021 wurde das Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers betrug an diesem Tag 45,40 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 220,264 Werner Enterprises-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.03.2026 6 359,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,87 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36,41 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Werner Enterprises belief sich zuletzt auf 1,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at