Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Werner Enterprises-Performance
|
22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Werner Enterprises-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Werner Enterprises-Papier bei 45,88 USD. Bei einem Werner Enterprises-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,180 Werner Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Werner Enterprises-Anteile wären am 21.04.2026 73,02 USD wert, da der Schlussstand 33,50 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 26,98 Prozent.
Werner Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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