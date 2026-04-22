Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Werner Enterprises-Performance 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Werner Enterprises-Investment verlieren können.

Das Werner Enterprises-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Werner Enterprises-Papier bei 45,88 USD. Bei einem Werner Enterprises-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,180 Werner Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Werner Enterprises-Anteile wären am 21.04.2026 73,02 USD wert, da der Schlussstand 33,50 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 26,98 Prozent.

Werner Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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