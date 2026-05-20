NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Werner Enterprises-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Werner Enterprises-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,13 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 20,777 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 784,75 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Papiers am 19.05.2026 auf 37,77 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 21,53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Werner Enterprises eine Marktkapitalisierung von 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at