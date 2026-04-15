NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Werner Enterprises von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 15.04.2023 wurden Werner Enterprises-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Werner Enterprises-Anteile 47,08 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 212,404 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (31,76 USD), wäre das Investment nun 6 745,96 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,54 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Werner Enterprises belief sich zuletzt auf 1,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at