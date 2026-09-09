NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Werner Enterprises von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Werner Enterprises-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47,06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 212,495 Werner Enterprises-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 8 461,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,82 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,38 Prozent gesunken.

Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at