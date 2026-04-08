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Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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Frühe Anlage 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Westamerica Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Westamerica Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Westamerica Bancorp-Anteile bei 47,16 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 21,204 Westamerica Bancorp-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 52,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 115,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 11,58 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Westamerica Bancorp zuletzt 1,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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