NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Westamerica Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Westamerica Bancorp-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 214,500 Westamerica Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.05.2026 auf 54,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 743,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,44 Prozent.

Jüngst verzeichnete Westamerica Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at