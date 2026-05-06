Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Lukrative Westamerica Bancorp-Investition?
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Westamerica Bancorp-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 214,500 Westamerica Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.05.2026 auf 54,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 743,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,44 Prozent.
Jüngst verzeichnete Westamerica Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!