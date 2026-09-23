Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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Westamerica Bancorp-Investment im Blick 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Westamerica Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Westamerica Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 49,93 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 20,028 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 182,46 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Papiers am 22.09.2026 auf 59,04 USD belief. Damit wäre die Investition 18,25 Prozent mehr wert.

Alle Westamerica Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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