NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Westamerica Bancorp-Einstiegs gewesen.

Die Westamerica Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 54,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,288 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 1 108,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,61 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 108,45 USD entspricht einer Performance von +10,84 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Westamerica Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 1,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at