NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Westamerica Bancorp-Papier an diesem Tag bei 55,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 179,372 Westamerica Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 617,04 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Papiers am 18.08.2026 auf 59,19 USD belief. Mit einer Performance von +6,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Westamerica Bancorp wurde am Markt mit 1,38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at