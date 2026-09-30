NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.09.2025 wurde das Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 200,040 Westamerica Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 11 676,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,76 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Westamerica Bancorp einen Börsenwert von 1,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at