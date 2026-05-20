NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Westamerica Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 38,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,123 Westamerica Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 1 427,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,66 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42,79 Prozent vermehrt.

Alle Westamerica Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at